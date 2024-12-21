رئيس هيئة البترول: التكنولوجيا الحديثة تحقق نتائج إيجابية للنهوض بالقطاع

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد المهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للبترول، أهمية الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق نتائج إيجابية للنهوض بشركات القطاع.

 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الهيئة بمنطقة مسطرد البترولية، برفقة عدد من نواب رئيس الهيئة، للاطلاع على أنظمة التحكم الصناعي “الاسكادا” بشركة أنابيب البترول. وتهدف هذه الأنظمة إلى جمع البيانات في الوقت الفعلي من مواقع بعيدة لمراقبة التجهيزات والظروف المحيطة بشكل متكامل.


 

استهل رئيس هيئة البترول زيارته، اليوم السبت، باجتماع مع المهندس نبوي محمود حسن، رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول، وعدد من مديري عموم الشركة، بحضور المهندس وائل رزق، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول.


 

خلال الاجتماع، استعرض المهندس نبوي جهود تطوير خطوط شركة أنابيب البترول ووسائل الحماية المطبقة لضمان سلامتها. كما تفقد رئيس الهيئة خلال الجولة بعض أعمال التطوير التي نُفذت، مشيدًا بالجهود المبذولة، ومناقشًا إمكانيات الأنظمة في مراقبة النقاط الحيوية بالشركة والسبل المقترحة لتطوير منظومة الأمن بها.


 

تُعد منطقة مسطرد البترولية واحدة من أقدم وأهم المناطق البترولية في مصر، لما تلعبه من دور حيوي في توفير إمدادات الوقود للسوق المحلي، حيث تضم أنشطة متنوعة تشمل التكرير، تصنيع البترول، النقل، التداول، والتوزيع.

 

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