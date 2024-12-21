محافظ سوهاج: جولة ميدانية مفاجئه بمدينه وقروى سوهاج

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محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة سوهاج، شملت قرية الصلعا، وشارع الجرجاوية، وشارع أسيوط سوهاج، ومدينة ناصر، وشارع العشرين، ومنطقة سوق ناصر القديم، لمتابعة الوضع العام والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المناطق.

وقد استهل المحافظ الجولة بتفقد مجمع المصالح الحكومية بقرية الصلعا، وتابع انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة الصلعا الإعدادية المشتركة، وقد تلاحظ عدم وجود مدير المدرسة، وتغيب عدد كبير من الطلاب، ووجه بإحالة المتغيبين عن العمل دون إذن أو مبرر للتحقيق، كما تفقد انتظام سير الامتحانات التجريبية بمعهد فتيات الشيخ أحمد مهران الإعدادي الثانوي الأزهري بالصلعا، والتي ظهرت بمظهر ايجابي في النظافة وانتظام العملية التعليمية، كما تفقد سير العمل بالوحدة الصحية بالصلعا، واطمأن على تواجد جميع الأطقم الطبية والتمريض، وخلال الجولة بقرية الصلعا تلاحظ للسيد المحافظ وجود مبنى قديم للجمعية الاستهلاكية التعاونية بالصلعا، ووجه برفع كفاءتها، وإعادة استغلالها بما يلبي حاجات أهل القرية على أن يتم حصر جميع الجمعيات المثيلة على مستوى قرى المحافظة للاستفادة منها في تقديم خدمات لمواطني القرية.

شملت الجولة كذلك تفقد شارع الجرجاوية بحي غرب سوهاج، ثم ميدان الثقافة بحي شرق، كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسيوط سوهاج في المسافة من كوبري الثقافة وحتى منطقة الثلاث كباري، ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن من خلال تكثيف العمالة القائمة على تنفيذ أعمال التطوير وزيادة ساعات العمل للانتهاء من كافة الأعمال في المدد المقررة.

واختتم المحافظ الجولة بمدينة ناصر، حيث تفقد منطقة أسفل كوبري أخميم وبداية الكورنيش الشرقي، موجها برفع الإعلانات العشوائية، ورفع مستوى النظافة بالمنطقة، كما تفقد منطقة سوق ناصر القديم، موجها بالمتابعة الدورية من الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق لمنع الاشغالات.

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