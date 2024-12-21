فوز اسكو والطيران وهليوبوليس وهزيمة المطرية وبهتيم بالقسم الثالث

انتهت اليوم مباريات الأسبوع الحادي عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025، حيث أسفرت النتائج عن فوز اسكو بقيادة عبد الحميد ميدو على فريق سبورتنج كاسل بهدفين دون مقابل، سجلهما كلًا من عمر عبد الرحمن وحسن عثمان.

و فاز بطا بقيادة باسم عبد الستار خارج ملعبه على فريق بهتيم بهدف دون مقابل سجله اللاعب محمد ايهاب.

بينما واصل القناطر الخيرية زعمة المجموعة اثر فوزه على فريق المطرية بهدف دون مقابل، سجله اللاعب يوسف سلامة.

و خسر طوخ خارج ملعبه امام هليوبوليس بهدف دون مقابل سجله اللاعب يوسف شحتة.

و فاز الطيران على القومي بهدفين دون مقابل، سجلهما سعد مارادونا وكريم الليثي

إما عن باقي النتائج، فجاءت كالاتي:

قليوب 2-0 قها

ليفيلز 2-1 رع

بينما فاز أمس فريق المرج بقيادة محمد شعراوي خارج ملعبه على فريق النصر للتصدير بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي المرج كلًا من اسلام حفني في الدقيقة 47 من الشوط الأول ومحمد خلف في الدقيقة 55 في الشوط الثاني، بينما سجل مروان سيد هدف النصر للتصدير في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

فيما حصل فريق مدينة نصر على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة

1- القناطر الخيرية 20 نقطة

2- قليوب 19 نقطة

3- ليفيلز 17 نقطة

4- المرج 14 نقطة

5- هليوبوليس 13 نقطة

6- الطيران 13 نقطة

7- رع 12 نقطة

8- مدينة نصر 12 نقطة

9- بطا 11 نقطة

10- المطرية 11 نقطة

11- طوخ 9 نقاط

12- قها 9 نقاط

13- إسكو 8 نقاط

14- بهتيم 8 نقاط

15- سبورتنج كاسل 5 نقاط

16- النصر للتصدير 4 نقاط

17- القومي دون نقاط