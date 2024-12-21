لهذا السبب.. إيهاب توفيق يتصدر التريند

تصدر الفنان ايهاب توفيق محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حلقته في برنامج «معكم منى الشاذلي»، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة ON، مع الإعلامية منى الشاذلي.

سبب تصدر ايهاب توفيق التريند

كشف إيهاب عن تفاصيل ألبومه الديني الذي قدمه قبل سنوات، موضحا أنه كان يهدف إلى تغطية كافة المناسبات الدينية على مدار العام، موضحا ان الألبوم يتضمن أغنيات وأناشيد متنوعة، من بينها أغنية عن الصلاة، تم اقتطاع جزء منها ليتم إذاعته قبل الآذان.

وقال إيهاب توفيق: «أنا زي كل المسلمين المؤمنين الموحدين بالله عندي النزعة الدينية، وحب الدين، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وعلي مدار سنوات كنت حريصا على تقديم أناشيد وأدعية في مدح رسول الله خلال المناسبات الدينية المختلفة، ومن ضمن الفكر اللي فكرته إني أعمل الأذان بصوتي، وكأنه نوع من أنواع الحسنات في ميزاني».

آخر أعمال الفنان إيهاب توفيق

وكان آخر أعمال الفنان إيهاب توفيق، أغنية «أيوه يا غشاش»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية، الأغنية من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"

كلمات أغنية أيوه يا غشاش

بتبين غير المتداري جواك على طول

وكمان في عينيك حكايات دايمًا عكس ما بتقول

بتبين غير المتداري جواك على طول

وخلاص مفيهاش راجعة ما بينا وإنت المسؤول

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ما يهواش

أيوة يا غشاش، أيوة يا غشاش

طول ما إنت بتجرح بزيادة وبتقسى كثير

على إيه هتحمل كالعادة وأتعشم خير

طول ما إنت بتجرح بزيادة وبتقسى كثير

وتجمد قلبك كالعادة وتبيع بضمير

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ما يهواش

أيوة يا غشاش، أيوة يا غشاش

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين