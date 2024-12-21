هبوط الأسهم الأوروبية وسط قلق المستثمرين بشأن تحذيرات ترامب

الاقتصاد
بوابة الفجر

تتجه الأسهم الأوروبية نحو أسوأ أداء أسبوعي في 3 أشهر، الجمعة (أمس)، إذ أثار تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي توتر المستثمرين الذين كانوا قلقين بالفعل حيال توقعات أسعار الفائدة.

 

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% خلال الجلسة ليسجل أدنى مستوياته في نحو شهر ويتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل سبتمبر.
وقال ترامب: إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يشتري النفط والغاز الأمريكيين لتعويض العجز التجاري "الهائل" مع أكبر اقتصاد في العالم، وإلا فسيواجه رسوما جمركية.
وتراجعت جميع القطاعات الفرعية الأوروبية الرئيسية، وقادت البنوك وشركات التعدين الخسائر.

وهبط المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنحو 1%.
وسجل المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني انخفاضا أقل مقارنة بنظرائه الأوروبيين، وتراجع 0.3%. وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 0.2% في نوفمبر، ما زاد من المؤشرات على تباطؤ الزخم في الاقتصاد.

وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم سعيا للحصول على أي دلائل بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس الخميس بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بوتيرة أقل العام المقبل وارتفاع التضخم.
وهوى سهم شركة الأدوية السويسرية إيدورسيا بنحو 41% بعدما أعلنت تأخيرات في صفقة حقوق تتعلق بدواء تريفيو لارتفاع ضغط الدم، ما أثار مخاوفا بشأن التمويل.

 

انخفاضا المؤشر ستوكس 600 الأوروبي القطاعات الفرعية القطاعات الرئيس الامريكي المنتخب الرئيس الأمريكي الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي الاتحاد الاوروبي

مواد متعلقة

وزيرة داخلية ألمانيا: منفذ هجوم ماغديبورغ له مواقف معادية للإسلام

حملة دهم واعتقالات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية طالت 25 فلسطينيًا

الصحة الفلسطينية تعلن مقتل ألف طبيب وممرض منذ الـ7 من أكتوبر

الدفاع المدني بغزة: القوات الإسرائيلية تعمد إلى قتل المدنيين وتترك جثامينهم لتنهشها الكلاب

‏الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض مسيرة قادمة من جهة الشرق

‏السفارة السورية في الأردن تمنح السوريين تذكرة مرور مجانية صالحة لمدة شهر واحد فقط وغير قابلة للتجديد للعودة إلى بلادهم

تعليق مثير من بوجبا على قرار حبس شقيقه

‏مصادر طبية في غزة: مقتل 45227 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر 2023

الأكثر قراءة

شاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | الدوري الإسباني

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإسباني

يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإسباني

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة برشلونة × أتلتيكو مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإسباني

شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة برشلونة × أتلتيكو مدريد بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإسباني

11 يومًا حاسمة.. ليفربول يجهز "مفاجأة" بشأن صلاح

محافظ الجيزة يتفقد موقع سوق السمك القديم بالمنيب لاستغلاله في إنشاء منافذ سلعية