"بحضور أبوجبل" افتتاح ملاعب كلية علوم الرياضة ومركز اللياقة البدنية بجامعة أسيوط غدا

تفتتح جامعة أسيوط غدا الأحد ملاعب كلية علوم الرياضة بالجامعة ومركز اللياقة البدنية بالجامعة

وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد سمير عميد الكلية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أن افتتاح ملاعب كلية علوم الرياضة؛ يأتي ضمن خطة التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها الجامعة، واتساقًا مع الخطة الاستراتيجية للجامعة؛ لتطوير وتحديث بنيتها التحتية للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية والخدمية بها، مشيرًا إلى اهتمام جامعة أسيوط بتطوير منشآتها الرياضية؛ ودعمها بكافة الإمكانيات المتاحة، بهدف؛ توفير بيئة رياضية مناسبة للطلاب، تمكنهم من ممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم وتنميتها.

وتضم الافتتاحات؛ مجموعة من الملاعب التي تليي احتياجات الكلية؛ والتي تتضمن افتتاح 5 ملاعب رئيسية كبيرة، وذلك بعد عملية إحلال وتجديد، وتضم؛ عدد 2 ملعب كرة طائرة، وعدد 2 ملعب كرة سلة، وملعب كرة اليد ملعب الدكتور ابراهيم حسين إلى جانب افتتاح ملعب جديد تم إنشاؤه مؤخرًا والمخصص لكرة السلة، والكرة الطائرة، والتنس الأرضي، كما سيتم افتتاح قاعة المناقشات بالكلية، ومركز اللياقة البدنية، كما تتضمن الاحتفالية؛ عددًا من الفقرات التي تشمل؛ عروض رياضية، وبانوراما رياضية، وفنية.

وكشف الدكتور عماد سمير أن احتفالية افتتاح ملاعب كلية علوم الرياضة من المقرر أن تشهد حضور الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة السابق ورئيس الاتحاد العربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولى للرياضة للجميع، وأشرف محمودرئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور فتحى ندا نقيب الرياضيين بجمهورية مصر العربية، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، واللاعب محمد أبو جبل لاعب الزمالك ومنتخب مصر، واحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية علوم الرياضة بالجامعة