وكيل تعليم سوهاج: يعقد اجتماعًا لمتابعة الإستعدادت لامتحانات نصف العام

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إجتماعا موسعًا بمديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم وأوائل المواد الدراسيه المختلفة بقاعه الإجتماعات بديوان المديريه،لمناقشة تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بامتحانات نصف العام الدراسي للشهادة الاعدادية وصفوف النقل المختلفة، بحضور سليمان بخيت وكيل المديرية وفاضل النحاس مدير عام التعليم العام وماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذيه بالمديرية وأيمن شمس مدير عام التعليم الفنى بالمديرية ومديرى إدارات التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي العام المركزى ومدير إدارة الأمن بديوان المديريه ورئيس لجنه الاداره والنظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الاعدادية ورئيس المطبعه السريه.

فى بداية الإجتماع قدم وكيل الوزارة التهنئة بمناسبة اقتراب امتحانات نصف العام الدراسي، مؤكدا على ضرورة الإستعداد الكامل والمتميز لضمان سير العملية الامتحانيه بمختلف المراحل التعليمية بشكل منتظم ودقيق، كما تناول الاجتماع عددًا من النقاط المهمه التى تتعلق بتنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية لضمان نجاح الامتحانات وتحقيق أعلى مستوى تعليمى بمختلف مدارس المحافظة.

شدد خلالها وكيل الوزارة على تطبيق الإجراءات الصارمة لمنع اصطحاب الطلاب والملاحظين والمراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانيه من خلال تكثيف إجراءات التفتيش على البوابات الرئيسية للجان الامتحانيه وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لذالك بكل دقه وحزم، كما وجه بضرورة المتابعه اليوميه لأعمال الامتحانات والتواصل المستمر مع غرفه العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية لحل اى مشكله تؤثر سلبًا على أعمال الامتحانات.

وخلال الإجتماع تم استعراض آليات اختيار رؤساء اللجان والملاحظين من بين العناصر المتميزة من المعلمين لضمان الالتزام بالمعايير المحددة لأعمال الامتحانات والتأكيد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقه الامتحانيه وتطبيق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمه لوضع الامتحانات، كما تم التأكيد على ضرورة المتابعه اليوميه للاطمئنان على انتظام حضور الطلاب بمختلف المراحل التعليمية وخاصه مرحله التعليم الابتدائي وجه خلالها وكيل الوزارة بضرورة وضع خطط علاجيه للطلاب المتاخرين فى مهارات القراءة والكتابة.

وفى ختام الاجتماع شدد وكيل الوزارة على أهمية التعاون الكامل بين كافه العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية بالمحافظة لتنفيذ التعليمات الوزارية لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة ونجاح العمليه التعليميه والامتحانيه فى جميع مدارس المحافظة