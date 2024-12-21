حادث مروع.. حبس السائق المتهم بالتسبب في مصرع شاب بالتجمع

حوادث
حادث مروري
حادث مروري

 
قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس السائق المتهم بالتسبب في مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة بحادث مروع، أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم في أحد الشوارع بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.


وبالفحص تبين أثناء عبور شخص يدعي م. م 33 سنة الطريق في منطقة التجمع الخامس، صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن مصرعه.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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