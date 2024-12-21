حجز 6 أشخاص بتهمة الاعتداء على البلوجر سوزي الأردنية في الأميرية

قررت جهات التحقيق المختصة حجز 6 أشخاص متهمين بالتعدي على البلوجر سوزي الأردنية، بعد أن تعرضت للصفع من قبل أحدهم في منطقة الأميرية. جاء ذلك في انتظار ورود تحريات المباحث الجنائية.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال سوزي الأردنية، التي أفادت بأنها تعرضت للاعتداء أثناء خروجها من إحدى شركات الاتصالات في منطقة الأميرية. حيث فوجئت بتجمع عدد من الشباب حولها محاولين التقاط صور معها، وفي تلك الأثناء قام أحدهم باغافلها وصفعها على وجهها.

على إثر البلاغ الذي تقدمت به سوزي لقسم شرطة الأميرية، انتقلت على الفور قوة من رجال المباحث إلى مكان الحادث، حيث تم تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأحالت النيابة العامة القضية للتحقيق.