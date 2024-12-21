مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالمنوفية

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مستشفي قويسنا
مستشفي قويسنا

 

لقى شخص مصرعه أسفل عجلات قطار القاهرةـ الإسكندرية   أثناء عبوره من معبر عشوائي قبل محطة قويسنا بالمنوفية، على الفور تم إبلاغ مركز الشرطة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارًا من العقيد نبيل مسلم مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بمصرع "سامح جابر"  44 سنة مقيم بشارع نجم الدين أسفل عجلات قطار  "القاهرةـ قويسناـ الإسكندرية" بدائرة المركز.


وبالإنتقال والفحص تبين أن الشاب قد عبر من خلال معبر عشوائي بالقرب من كوبري جيهان، وتم نقله لمستشفي قويسنا المركزي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسفل عجلات قطار الإسكندرية ب القاهرة الاسكندرية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة مستشفى قويسنا المركزي

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