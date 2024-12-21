هالاند يعترف بتقصيره في حق مانشستر سيتي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

اعترف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بتقصيره في حق ناديه خلال الموسم الحالي بعد التعثر أمام استون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند: ما زلنا نؤمن ببيب جوارديولا

وحقق أستون فيلا اليوم السبت، فوزا هاما على نظيره المان سيتي بهدفين مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من مسابقة البريميرليج.

وتحدث إيرلينج هالاند عقب نهاية مباراة فريقه أمام أستون فيلا، قائلًا "لم أفعل الأشياء بشكل جيد بما فيه الكفاية، ولم أسجل فرصي، إنها كثيرة، يجب أن أفعل ما هو أفضل في القادم".

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وأضاف مهاجم المان سيتي "يجب أن أعمل بجدية أكبر، يجب أن أبدأ في الأداء، لأنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية".

وعن مدربه الإسباني بيب جوارديولا، قال هالاند "مازلنا نؤمن بجوارديولا، دعم رائع اليوم وفي كل مباراة، شكرًا لك!  نحن بحاجة إلى الدعم الآن أكثر من أي وقت مضى، وسنعمل على تغييره!”.

وبعد الهزيمة أمام الفيلانس اليوم، يحتل السيتيزنز المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 27 نقطة.

مواجهة مانشستر سيتي القادمة

ويستعد مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية أمام إيفرتون، يوم الخميس القادم، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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