وزير الإسكان يتفقد مشروع التجمع العمراني "صن كابيتال" على مساحة 557 فدانا بمدينة حدائق أكتوبر

بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ..

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة حدائق أكتوبر ضمن جولته التفقدية اليوم بعددٍ من المدن الجديدة، بمتابعة موقف مشروع التجمع العمراني عاصمة الشمس "صن كابيتال" أحد مشروعات الشراكة للوزارة مع القطاع الخاص بمدينة حدائق أكتوبر، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، ومسئولو المشروع.

وخلال زيارته للمشروع، قال وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تقدم كل سبل الدعم للمستثمرين، وتعمل على توفير المناخ الجاذب للاستثمار، ونحن حريصون على المتابعة الدورية لكل المشروعات القائمة بالشراكة مع القطاع الخاص، معربًا عن سعادته بزيارته اليوم لمشروع صن كابيتال، والذي يعد نموذجا ناجحا للشراكة بين الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، والقطاع الخاص، ومعربًا عن تطلعه لتكرار التجربة الناجحة للمشروع بالمشروعات الأخرى التي تتشارك فيها وزارة الإسكان أو تخطط لتواجدها على أرض مصر.



وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعت إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين، في ظل توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وحرصت على ضمان ومرونة وتسهيل الإجراءات، حيث يقدم التخصيص بنظام الشراكة تسهيلات في سداد قيمة الأرض، لتكون على مراحل سداد مختلفة، ومتنوعة، وفي المقابل تعود لهيئة المجتمعات العمرانية حصة نقدية من قيمة الأرض، كما يحتوي المشروع على حصة عينية للهيئة بمساحة نحو ٦٥٣ الف متر مربع سكني بالإضافة إلى ٥٠ ألف متر مربع بنشاط إداري، وتم استلام عدد ١١ عمارة سكنية ضمن حصة هيئة المجتمعات العمرانية بالمشروع.

وتجول وزير الإسكان بمختلف مكونات المشروع، وأثنى على جودة التشطيبات والموقع العام للمشروع، كما تفقد الجزء السكني الذي تم تشغيله مؤخرًا، حيث تم الانتهاء من تسليم عدد من الوحدات السكنية للعملاء وفق أعلى معايير الجودة، كما قام الوزير بجولة داخل النادي الرياضي الذي تم تشغيله بالكامل ويخدم سكان المشروع، إلى جانب زيارة المجمع الديني للسيدة/ عواطف مصباح، الذي يمثل إضافة نوعية للمشروع من خلال توفير خدمات مجتمعية متميزة.

وتفقد الوزير خلال الزيارة المدرسة الدولية التي تم تشغيلها، والتي تعد واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في المنطقة، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير الجزر والشوارع المحيطة بمشروع "صن كابيتال"، التي تبرز الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتوفير شبكة طرق متكاملة لخدمة المشروع والمناطق المجاورة.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، الأعمال الإنشائية بفندق "فيرمونت"، داخل المشروع، والذي يُعد من أكبر المشروعات الفندقية في مصر، ويمتد الفندق على مساحة 240 ألف متر مربع، ويتضمن 500 غرفة فندقية و600 وحدة فندقية، بالإضافة إلى 25 ألف متر مربع من الوحدات الإدارية، جميعها تحت إدارة العلامة التجارية العالمية "فيرمونت".

واستمع وزير الاسكان لشرح تفصيلي عن نسب الانجاز بالمشروع، حيث أكد المهندس احمد شكري نائب رئيس مجلس الادارة أن مشروع "عاصمة الشمس Sun Capital "هو مشروع سكني سياحي متكامل يقع على مساحة 575 فدانًا، تُخصَّص نسبة 60% منها للجزء السكني بالمشروع بمساحة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مربع، ويتمثل الباقي في مناطق متعددة الاستخدامات، بإجمالي مساحة بنائية تصل إلى 1.8 مليون متر مربع، ويوفر المشروع 20 ألفا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.



ولفت نائب رئيس مجلس الادارة إلى أن المناطق السكنية تشتمل على (عمارات وفيلات ومناطق ترفيهية)، والمنطقة الاستثمارية تشتمل على جامعة ومستشفى جامعي وفنادق عالمية، ومدارس دولية ومنشآت تجارية وإدارية، موضحا أن مشروع الفندق الجديد يسير بخطى ثابتة وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن الأعمال الإنشائية للهيكل الخرساني ستكتمل قبل نهاية العام المقبل، وإنه تم الانتهاء بالفعل من الأساسات والأعمدة والأسقف الخاصة بالبدروم الأول والثاني بمسطح إجمالي يبلغ 64 ألف متر مربع، إضافة إلى الدور الأرضي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أعمال التشطيبات في الربع الثاني من عام 2025، على أن يتم تشغيل الفندق بالكامل بحلول عام 2028.

من جانبه أضاف المهندس عمرو دياب نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية: يضم المشروع أول وأكبر منطقة تجارية في مصر وإفريقيا تشتمل على العديد من العلامات التجارية العالمية والمطاعم الفاخرة، كذلك نادٍ عالمي متنوع الرياضات الأوليمبية، والأنشطة الترفيهية التى تمتد على مساحة أكثر من 4000 متر مربع.