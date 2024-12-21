تشكيل نابولي لمواجهة جنوى في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
نابولي
نابولي

أعلن نابولي عن تشكيلته لمواجهة جنوى وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي. 

تشكيل نابولي لمواجهة جنوى

فاز نابولي على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من الكالتشيو بينما تعادل جنوى مع ميلان سلبيا في نفس الجولة.

يحتل نابولي المركز الثاني برصيد 35 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل جنوى المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

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ومن المقرر أن يخوض نابولي المباراة بالتشكيل التالي: 

حراسة المرمى: أليكس ميريت 

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - خوان جيسوس - ماتياس أوليفييرا 

خط الوسط: أنجويسا - سكوت ماكتوميناي - لوبوتكا

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو - روميلو لوكاكو - دافيد نيريس.

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