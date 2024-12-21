تأجيل محاكمة مسنة وزوجها بتهمة قتل طفلة لـ 24 ديسمبر

حوادث
العباسية
العباسية


قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة مسنة وزوجها بتهمة قتل طفلة ووضعها داخل جوال وإلقائها بمدخل عقار انتقامًا من والدتها بالسلام لـ 24 ديسمبر الجاري.
كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة طفلة ملقاة بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وكشف الفحص حول الواقعة، عن أن الجثة لطفلة تدعى س 8 سنوات، وأنها متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة.
كما كشف الفحص أن الطفلة الصغيرة مقتولة وبجثمانها آثار  تعذيب، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق

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