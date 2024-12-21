جوارديولا يكشف سبب تدهور مستوى السيتي في الآونة الأخيرة ويؤكد ثقته في لاعبي الفريق

ظهر الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة فريقه أمام استون فيلا في إطار منافسات مسابقة البريميرليج.

جوارديولا: لدي ثقة في لاعبي السيتي

وتلقى مانشستر سيتي هزيمة جديدة اليوم أمام نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت على أرضية ملعب فيلا بارك، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث بيب جوارديولا، عقب نهاية المواجهة، قائلًا "لقد لعبنا بشكل جيد للغاية في الشوط الأول، باستثناء الأخطاء التي ارتكبناها في الشوط الأول، ولكن أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية فى الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تراجعنا".

وعن سبب تدهور مستوى الفريق في الآونة الأخيرة، قال مدرب المان سيتي "نحن لسنا أقوياء في التعامل مع الكرة، نحن لسنا كذلك،خلقنا الكثير من الفرص، وهذا ما يفتقده الفريق الآن، نحن لا نسجل الأهداف التي سجلناها في الماضي ونستقبل الفرص، الأهداف التي لم نستقبلها في الماضي".

وأكمل جوارديولا، حديثه، قائلًا "لقد غيرنا طريقة اللعب في الضغط لأن جون ستونز لم يتمكن من الاستمرار بسبب الإصابة التي لحقت به في المباراة".

وأختتم حديثه، قائلًا "لدي ثقة في هؤلاء الرجال، وبعضهم يتمتع بفخر لا يصدق والرغبة في القيام بذلك، وعلينا أن نجد طريقة، عاجلًا أم آجلًا، خطوة بخطوة، للعودة".

ويحتل مانشستر سيتي بعد الهزيمة اليوم أمام أستون فيلا، المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 27 نقطة.

مواجهة مانشستر سيتي المقبلة

ويواجه مانشستر سيتي نظيره إيفرتون، يوم الخميس القادم، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.