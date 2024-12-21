عقب جولته بمدينة القاهرة الجديدة والشروق:

وزير الإسكان يتابع موقف تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة حدائق أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

عقب جولته بمدينة الشروق، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة حدائق أكتوبر ضمن جولته بعددٍ من المدن اليوم، استهلها بمتابعة موقف تسليم قطع أراضي للمواطنين بمنطقة أراضي قرعة مسلسل 6 بالمدينة، والتي تبلغ ١٠٣٥ قطعة وتتضمن الاسكان المتميز والاجتماعي ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.
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وخلال الجولة، التقى وزير الإسكان، بعدد من المواطنين من أصحاب الأراضي، معربين عن معاناتهم من كم الاشغالات والمخلفات والاتربة الناتجة عنها بالمنطقة، وفي هذا الصدد وعد وزير الاسكان بحل الأزمة وتواصل على الفور تليفونيًا مع الجهات المعنية لإزالتها موجها بعرض تقرير اسبوعي عليه شخصيا بالموقف حتى يتم الانتهاء من تنفيذ كافة التوجيهات، موجهًا مسئولي الجهاز بمتابعة الامر والانتهاء منه في ظرف شهر، ومشددًا على التصدي بكل حسم لظاهرة القاء المخلفات بالمنطقة والمتابعة الدورية لهذا الأمر عقب رفع المخلفات الموجودة وكذا تطهير مطابق الصرف الصحي، والتنسيق الدائم مع الجهات ذات الصلة، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين  والمقصرين.

وكلف وزير الإسكان، رئيس جهاز حدائق أكتوبر بوضع برنامج زمني للانتهاء من مختلف الأعمال المتعلقة بالكهرباء في مدة أقصاها شهرين.

كما تابع وزير الإسكان، موقف مختلف الخدمات المقدمة للسكان بمدينة حدائق أكتوبر، والتي تشمل المدارس  والأسواق التجارية، والمراكز الطبية، وغيرها من الخدمات، مؤكدًا أن جميع المشكلات التي تواجه المواطنين بالمدينة هي محل متابعة منه شخصيًا، وسيتم حلها فورًا في إطار مسئوليته، وسيشعر قاطنو المدينة بأن هناك تغييرا في مستوى الخدمات المقدمة لهم خلال الربع الأول من العام المقبل، وسيقوم بزيارة قريبة لمواقع العمل حتى يتم تلافي الملاحظات تمامًا.

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