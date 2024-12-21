بمشاركة مرموش.. اينتراخت فرانكفورت يسقط أمام ماينتس في الدوري الألماني

الفجر الرياضي
مرموش
مرموش

انتهت أحداث مباراة اينتراخت فرانكفورت امام ماينتس وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وسقط اينتراخت فرانكفورت بمشاركة عمر  مرموش بثلاثية مقابل هدف وحيد.

أهداف المباراة

ك أو ا سانتوس لاعب اينتراخت فرانكفورت استطاع منح التقدم لنظيره ماينتس وذلك بعد هدف عكسي في مرماه سجله في الدقيقة 15.

وعزز اللاعب باول نيل النتيجة في الدقيقة 27 من عمر اللقاء ليزيد الحصيلة لثنائية.

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ومن جديد عاود صاحب الهدف الثاني زيارة الشباك بهدف في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني ليتقدم ماينتس بثلاثية.

استفاقة اينتراخت لم تنجح في تعديل الكفة، لكن سجلت هدف  وحيد عن طريق اللاعب راسموس نيسين في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة احتل اينتراخت فرانكفورت المركز الثالث برصيد. 27 نقطة بينما على الجانب الاخر احتل ماينتس المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

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