نيوكاسل يونايتد يقسو على إيبسويتش تاون برباعية في البريميرليج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتهت منذ لحظات المواجهة التي جمعت بين نيوكاسل يونايتد وإيبسويتش تاون، في إطار منافسات البريميرليج، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة نيوكاسل يونايتد وإيبسويتش تاون

وحقق نيوكاسل يونايتد فوزا كبيرا على نظيره إيبسويتش تاون برباعية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح نيوكاسل يونايتد أولى أهدافه في اللقاء مبكرا، وتحديدا في الدقيقة الاولى من زمن اللقاء عن طريق المهاجم السويدي المتألق ألكسندر إيزاك.

txt

شاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | الدوري الإسباني

txt

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة قطر والإمارات اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

ثم أضاف جاكوب ميرفي ثاني أهداف نيوكاسل في المباراة في الدقيقة 32، من صناعة زميله أنتوني جوردوين.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 45+2، أحرز نيوكاسل الهدف الثالث عن طريق السويدي ألكسندر إيزاك.

وفي الدقيقة 54، سجل ألكسندر إيزاك ثالث أهدافه في اللقاء والرابع لنيوكاسل يونايتد، من تمريرة زميله جاكوب ميرفي.

وشارك المصري سام مرسي لاعب وسط إيبسويتش تاون، طوال أحداث اللقاء مع فريقه.

وبتلك النتيجة، يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 26 نقطة، بينما يتوقف رصيد إيبسويتش تاون عند النقطة 12 في المركز الثامن عشر.

الدوري الانجليزي ألكسندر إيزاك المصري سام مرسي إيبسويتش تاون نيوكاسل يونايتد

الأكثر قراءة

شاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | الدوري الإسباني

يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإسباني

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإسباني

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة برشلونة × أتلتيكو مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإسباني

شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة برشلونة × أتلتيكو مدريد بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإسباني

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة قطر والإمارات اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة قطر والإمارات اليوم في خليجي 26