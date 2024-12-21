تصريحات رئيس لجنة حماية التراث عقب احتفالية العيد القومي لمطروح

في لقاء لجريدة" الفجر" مع الإعلامي عبدالحميد القناشي رئيس لجنة صون وحماية التراث الثقافي والطبيعي بمطروح عقب احتفالية اللجنة بالعيد القومي للمحافظة صرح أن اللجنة سوف يكون لها دورا فاعلا في الحفاظ على الهوية الوطنية لمطروح من خلال الفاعليات والمسابقات الثقافية والشعرية والبحثية ومن خلال ورش العمل والمؤتمرات.

وأضاف أيضا أن قرار اللواء خالد شعيب بإنشاء لجنة لحماية وصون التراث بمطروح كان قرارا حكيما أسعد كل أهل مطروح الذين حافظوا على الهوية الوطنية لبلدهم منذ آلاف السنين،

وقال إن المهندس حسين السنيني المشرف العام على اللجنة يتابع عن كثب ما نقوم به من فاعليات مع حرصه على حضورها مشجعا للمشاركين ماديا ومعنويا.

ثم تتابعت القرارات بإنشاء مدينة تراثية ستضم معرضا دائما للمنتجات البدوية والسيوية وستضم متحفا ومركز تدريب على مساحة 20 فدان بالإضافة إلى نجع صغير ملحق بالمدينة.

وأشار إلى قرار اللواء خالد شعيب بإنشاء حساب خاص بلجنة التراث يكون تحت إشراف المحافظة لتسهيل جمع التبرعات والتعامل المادي مع الجهات الداعمة.

ونوه إلى بعض الفاعليات التي ستطلقها اللجنة تباعا في الأشهر القادمة مع بداية العام الجديد حيث أن شهر يناير سيكون شهر "الإبل" نظرًا للبرامج التي تهتم بشؤون الإبل في هذا الشهر.

أما موضوع " الخيل" في التراث فقد أفردت اللجنة شهر فبراير ليكون خاصا بملف الخيل والفروسية وثقافتها مع الدعوة لإنشاء نادي للفروسية ليتم فيه التدريب بشكل مستمر مع إحياء ذكرى الأجداد في المعارك للحفاظ على الوطن.

وتناول موضوع شعراء البادية الذي يشغل بال معظم شعراء مطروح فكانت فكرة توثيق التراث الشعري وجمع الأشعار وكل ما كتب عن مطروح وتدوين القصائد.

وأكد على أن الدعوة لمبادرة مقتنيات التراث لا تقتصر على التراث المادي فقط وإنما تتطرق للتراث الشفاهي والطبيعى واللامادي فهي مسؤلية كل مواطن من مطروح.

ثم توجه بالشكر لكل أعضاء اللجنة الذين قدموا احتفالا يليق بمحافظة مطروح وأثنى على العرض المسرحي لمسرحية "وادي ماجد" من تأليف منعم العبيدي وإخراج أشرف النوبي والتي نالت إعجاب الحاضرين.