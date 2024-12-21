"الحصاد الأسبوعي لأوقاف الفيوم".. نشاط مكثف في الدعوة والتوعية المجتمعية

نفذت مديرية أوقاف الفيوم خلال الأسبوع الماضي مجموعة واسعة من الأنشطة الدعوية والاجتماعية، شملت جميع الإدارات التابعة لها.

أبرز الأنشطة والفعاليات

1. تصحيح المفاهيم المغلوطة:

شهدت جامعة الفيوم محاضرة للدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، بعنوان "تصحيح المفاهيم المغلوطة"، بحضور وكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمود الشيمي، ورئيس الجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية.



2. مجالس الإفتاء:

عقدت المديرية مجلسي إفتاء في مسجد الصعيدي الكبير ومسجد الرحمة بعزبة حنين، تناولت "حكم التداوي بالمخدر"، وشارك فيها نخبة من علماء الأزهر.



3. دروس منهجية:

تم تنظيم 54 درسًا دينيًا في الفقه، والحديث، والتفسير، والعقيدة، إلى جانب درسين منهجيين للواعظات.



4. ندوات علمية:

أقيمت أربع ندوات حول موضوع "القمار والميسر"، بمحافظات الفيوم وسنورس والشواشنة.



5. برنامج "المنبر الثابت":

نظمت المديرية 70 ندوة بالمساجد تحت عنوان "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم"، بالإضافة إلى ندوات علمية حول نعمة الماء وسبل المحافظة عليها.



6. فعاليات للأطفال:

تم تنفيذ برنامج تثقيفي للأطفال في 356 مسجدًا، إلى جانب لقاءات توعوية بمسجد والي ميزار، وندوات مدرسية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.



7. أنشطة اجتماعية:

تضمنت الفعاليات عقد لقاءات للتوعية بالصحة الإنجابية، وتنظيم جلسات الدوار بعدد من القرى، وتقديم تكريم لحفظة القرآن الكريم بمركز أبشواي.



8. قوافل دعوية:

انطلق "الأتوبيس الدعوي" إلى المناطق النائية، حيث قاد فضيلة وكيل الوزارة قافلة تناولت موضوع "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا".



9. أنشطة ثقافية:

أقيمت ندوات بقصور الثقافة في مطرطارس والشواشنة، بالإضافة إلى ندوة كبرى بمركز سنورس حول "ضوابط بناء الأسرة في الإسلام".



10. اجتماعات تنسيقية:

اجتمع وكيل الوزارة بالعاملين بإدارة بندر أول وثان للتأكيد على دور المساجد الدعوي والمجتمعي، كما ناقش مع الأئمة المتميزين كيفية إبراز سماحة الإسلام ووسطيته.

برامج تثقيفية متنوعة

اختتمت الفعاليات ببرامج "تلاوات قرآنية"، "آداب وأخلاق"، و"أبناؤنا النوابغ"، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية السمحة.

وأكدت مديرية أوقاف الفيوم استمرار جهودها لنشر الوعي الديني والثقافي، داعية الله أن يحفظ مصر والإنسانية جمعاء من كل سوء.