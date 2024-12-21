أسعد الشيباني وزيرًا للخارجية في الحكومة السورية الجديدة

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بوابة الفجر

أعلنت إدارة الشؤون السياسية في سوريا، اليوم السبت، تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، وتخصيص مكتب جديد يعنى بشؤون المرأة، برئاسة عائشة الدبس، كجزء من خططها لتعزيز دور المرأة في المجتمع السوري.

وبعد تعيين وزيرالخارجية يصبح عدد الوزراء في الحكومة المؤقتة 12 وزيرًا.
والشيباني من محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، من مواليد 1987، ويحمل إجازة في الأدب الانجليزي من جامعة دمشق، وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، وأسس إدارة الشؤون السياسية.

وقال مصدر في إدارة العمليات السياسية، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الشيباني عمل في الجانب الإنساني، وأقام علاقات متميزة مع الأمم المتحدة ووكالاتها، وساهم في تسهيل العمل الإنساني في شمال غرب سوريا.
وجاء تعيين الشيباني بعد يوم من زيارة وفد أمريكي إلى العاصمة دمشق، حيث أجرى لقاءً موسعًا مع القائد العام لهيئة تحرير الشام أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، وتناولت المباحثات إدارة العمليات السياسية.

الأمم المتحدة الأدب الإنجليزي الحكومة السورية الجديدة هيئة تحرير الشام حكومة الإنقاذ السورية

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