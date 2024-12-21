النظافة والإشغالات والمرور والمظهر الحضاري ..تكليفات محافظ الدقهلية لرئيس طلخا خلال جولته بالمدينة

محافظات
محافظ الدقهلية ورئيس
محافظ الدقهلية ورئيس مركز طلخا خلال الجولة


تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت عدد من شوارع مدينة طلخا لمتابعة مستوى النظافة والوقوف على حالة الاشغالات بشوارعها،والتقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ووعدهم بدراستها والعمل على حلها مع كافة الجهات المعنية.

وكلف محافظ الدقهلية السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا بالتنسيق مع الري لتطهير قنطرة ترعة الساحل ورفع أي تجمعات في محيطها وتجميل المنطقة والحفاظ على المظهر الحضاري فيها،كما تفقد شارع عاطف الشرقاوي وأمر برفع الإشغالات بالشارع والحفاظ على الطريق العام وتيسير حركة السير والمرور وإزالة أي مخالفات على الفور.

وتفقد محافظ الدقهلية بعض منافذ ومحلات بيع اللحوم خلال تفقده لشوارع المدينة وكلف مدير مديرية التموين بتكثيف المرور على منافذ بيع الخضروات والفاكهة واللحوم ومختلف منشآت بيع وتداول السلع الغذائية،كما كلف رئيس مركز ومدينة طلخا برفع مستوى النظافة العامة في شوارع المدينة وتكثيف أعمال شركة النظافة وكنس الشوارع ورفع الإشغالات أولا بأول وعدم السماح بإعاقة الطريق أمام المارة وإخلاء الأرصفة من الإشغالات حرصا على حركة سير وتيسير التنقل للمواطنين.

محافظ الدقهلية ورئيس مركز طلخا خلال الجولة

440bc3cb-9fd9-424f-bb35-60a439ec0f1d
440bc3cb-9fd9-424f-bb35-60a439ec0f1d
ddaa84ee-c34d-4c29-acb3-fad147c819e3
ddaa84ee-c34d-4c29-acb3-fad147c819e3
d4bddbfe-a916-4019-a895-bd80a855a814
d4bddbfe-a916-4019-a895-bd80a855a814
f5fd3f3e-af37-4158-a386-8e8c413b2d87
f5fd3f3e-af37-4158-a386-8e8c413b2d87
08739d36-8543-4e6f-a3a6-b44fb96efc43
08739d36-8543-4e6f-a3a6-b44fb96efc43
الخضروات والفاكهة الجهات المعنية الإشغالات الدقهلية اليوم الخضروات الحضاري السلع الغذائية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق الطريق العام الغذائية النظافة العامة بيع الخضروات والفاكهة برفع مستوى النظافة المظهر الحضاري رئيس مركز ومدينة رفع الإشغالات طارق مرزوق محافظ الدقهلية شوارع المدينة شركة النظافة محافظ الدقهلية مديرية التموين مدير مديرية التموين منافذ بيع الخضروات

مواد متعلقة

تفاصيل اصابة طفلين بإختناق في حريق شقة بالمنصورة

ضبط أكثر من 2 طن سلع ومواد غذائية متنوعة وتحرير 226 محضر في حملات تموينية بالدقهلية

تفاصيل ورشة عمل للتدريب بمديرية التنظيم والإدارة بحضور وكيل التعليم بالدقهلية

محافظ الدقهلية: تحصين أكثر من 228 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

جوله تفقدية لـ "محافظ الدقهلية" بالمنصورة وطلخا منفردًا لمتابعة مستوى النظافة و الإشغالات ولقاء المواطنين

الكشف الطبي وصرف العلاج ل 600 مستفيد في قافلة مجانية بمركز شربين بالدقهلية

الفريق الطبي بمستشفى السنبلاوين ينجح في إنقاذ حياة مريض يعاني من جلطة بالمخ في الدقهلية

تفاصيل إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالمنزلة في الدقهلية

الأكثر قراءة

شاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | الدوري الإسباني

يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإسباني

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإسباني

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة برشلونة × أتلتيكو مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإسباني

شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة برشلونة × أتلتيكو مدريد بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإسباني

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة قطر والإمارات اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة قطر والإمارات اليوم في خليجي 26