"لأول مرة" ينافس ضمن المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

"لأول مرة" ينافس ضمن المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الفجر الفني
بوابة الفجر

فيلم "لأول مرة" يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة في الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، التي ستُقام في الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025.

 

من جانبه أعلن القائمون على مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن اختيار الفيلم المصري "لأول مرة" للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة في دورته الـ14، والتي تُقام فعالياتها خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025.

 

الفيلم يسلط الضوء على قضايا اجتماعية وإنسانية من خلال معالجة درامية عميقة، ما يجعله مؤهلًا للتنافس في المهرجان الذي يُعد واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية التي تحتفي بالإبداع الأفريقي.


والفيلم من بطولة تارا عماد، عمر الشناوي، نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، وفيدرا. وهو من إنتاج رأفت توماس، تأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جون إكرام، الذي يتعاون مجددًا مع الفريق بعد فيلمه السابق كاملة (2022).

 

من ناحية أخرى يشهد مهرجان الأقصر هذا العام مشاركة واسعة من الأفلام الأفريقية والعربية، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الثقافية والورش الفنية التي تهدف إلى دعم صُنّاع السينما الشباب وتعزيز التعاون بين دول القارة.

 

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يُنظم سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وعدد من الجهات الداعمة، ويهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية بين دول القارة الأفريقية من خلال الفن السابع.


جدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الرابعة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عُقد يوم الجمعة الماضي في أحد الفنادق الكبرى على ضفاف النيل، حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة في الوسط الفني، حيث تواجد السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، والفنان محمود حميدة، رئيس شرف الدورة، كما شارك في المؤتمر السيناريست أحمد مراد، الفنان محيي إسماعيل، المخرج مجدي أحمد علي، أحمد مجدي، والمخرج خالد الحجر.

تناول المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة للمهرجان، التي ستُقام في الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025، مع استعراض الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية وأبرز الفعاليات.

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