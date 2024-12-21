بسبب أغنية.. محمد رمضان يعلن عن مكافأة 5 مليون

أعلن الفنان محمد رمضان عن مكافأة قدرها 5 ملايين جنيهًا، عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك، لمن يتمكن من معرفة الأغنية التي سيطرحها خلال الفترة المقبلة.

محمد رمضان يعلن مكافأة 5 مليون

وكتب محمد رمضان: «أيه الأغنية اللي جاية؟! اللي هيجاوب صح هياخد 5 مليون جنيه»، في إشارة إلى الشركة راعية الإعلان التي قدم لها حملة إعلانية مؤخرا.

احدث اعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، يشارك محمد رمضان في فيلم "أسد" لنوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه في عام 1280، إبان عصر المماليك، حين قاد العبيد ثورة ضد الجيش العباسي، الفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب ومحمد دياب، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، وكامل الباشا، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبد الحميد.

اخر اعمال أعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال الفنان محمد ر مضان، أغنية «كبير بلد» عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية، وحققت الأغنية نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وايضا طرح اغنيه تحت اسم «مفيش كدة» التي طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الفترة الأخيرة، وتضمنت كلماتها: ««نازل بالليل أقضي سهرة موت، اللوكيشن عـالصحاب Go، بالي رايق المزاج فوق، قابلت بنوتة جميلة موت، قولتلها هو في جمال كده، ضحكنا لبعض بقينا صحاب كده، في حياتي أنا مشوفتش كده، بالجمال ده لا لا مفيش كده، مفيش كده.. مفيش كده.. مفيش كده.. مفيش كده، بيبي شوفي كل دولا محتاجين قبول، عاوزين الإشارة مني يبقوا بالطابور، انتي تبقي حاجة تانية الدنيا تحلي بيكي».