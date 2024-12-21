تشكيل الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بالدوري العام

الفجر الرياضي
الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء بيراميدز بعد قليل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بالدوري العام 

وجاء تشكيل الإسماعيلي للمباراة كالتالي:

في حارسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدي، محمد نصر.

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حمد إبراهيم يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بالدوري المصري

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حمد إبراهيم يُعلن تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام حرس الحدود بكأس الرابطة

خط الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، نادر فرج، إيريك تراوري، مروان حمدي.

وفي الهجوم: خالد النبريصي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

عبد الله جمال، على الملواني، حاتم سكر،محمد عبد السميع،هشام محمد،عبد الرحمن الدح، محمد خطاري،عبد الله السعيد، محمد زيدان.

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