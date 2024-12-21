فوز جولدن وتعادل سيلا ومواجهات قوية غارب وبنى سويف بالقسم الثالث

انتهت اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر فيما تختتم لقاءات الجولة غدا الاحد بإقامة مباراتان.

مواجهات قوية بالقسم الثالث

حيث سقط مركز شباب سنورس فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 امام نظيره مركز شباب سمسطا بملعب مركز شباب سنورس، ليرتفع رصيد مركز شباب سنورس للنقطة 9 فيما ارتفع رصيد مركز شباب سمسطا للنقطة 9.

ونجح نادى ابو كساة فى تحقيق فوز بثلاثية نظيفة أمام شقيقه مركز شباب ابشواى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت، ليرتفع رصيد ابو كساة للنقطة 13 فيما توقف رصيد ابشواى عند 11 نقطة.

وسقط مركز شباب الفيوم فى فخ الخسارة بثلاثية نظيفة أمام شقيقه نادى جولدن جيت، ليتوقف رصيد مركز شباب الفيوم عند 6 نقاط فيما ارتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 15.

وسقط نادى سيلا فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام نظيره مركز شباب الواسطى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نادى نجوم مصر، ليرتفع رصيد سيلا للنقطة 18 فيما ارتفع رصيد مركز شباب الواسطى للنقطة 8.

مباريات الاحد:

حيث يستضيف نادى اهلى الغرق نظيره نادى بنى سويف بمباراة نارية بملعب مركز شباب الفيوم، ويسعى الغرق لاستثمار النتائج الإيجابية التى حققها الفريق خلال الفترة الماضية نحو المنافسة على الصعود فيما يسعى أبناء بنى سويف لمصالحة الجماهير والفوز للتشبث بصدارة المجموعة، ويحتل اهلى الغرق المركز الثالث برصيد 16 نقطة فيما يحتل بنى سويف المركز الأول برصيد 19 نقطة.

ويستضيف نادى مطرطارس نظيره نادى عاملين غارب بمواجهة صعبة بملعب مركز شباب سنورس، ويسعى أبناء مطرطارس لتحقيق الانتصار للابتعاد عن مؤخرة جدول الترتيب فيما يسعى أبناء عاملين غارب لتحقيق الانتصار لمواصلة المنافسة على الصعود، ويحتل مطرطارس المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط فيما يحتل عاملين غارب المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى بنى سويف 19 نقاط.

2 - نادى سيلا 18 نقطة .

3 - اهلى الغرق 16 نقاط.

4 -نادى عاملين غارب 15 نقاط.

5- نادى جولدن جيت 15 نقاط.

6 - نادى ابو كساة 13 نقاط .

7 - مركز شباب ابشواى 11 نقاط.

8 - مركز شباب سنورس 9 نقاط .

9 - مركز شباب سمسطا 9 نقاط.

10 - مركز شباب الواسطى 8 نقاط.

11 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط.

12 - نادى مطرطارس 3 نقاط.