سيدات الزمالك يتفوقن على الأهلي بركلات الترجيح في قمة دوري اليد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" على الأهلي بنتيجة 32 - 31 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 22 - 22، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على صالة الأخير، في بطولة الدوري العام.

قدم لاعبات الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتعادل بنتيجة 10-10، وفي الشوط الثاني، سيطر الفريق على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بالتعادل 22 - 22، وبعدها لجأ الفريقين لركلات الترجيح التي انتهت لصالح الأبيض نتيجة 32 - 31.

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ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، ‎محمد عبد السلام مديرًا فنيًا، محمد الأحمر مدربًا عامًا، محمد مصطفي مدربًا لحراس المرمى،حبيبة هشام أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ساجد  عمرو مخططًا للأحمال، مؤمن مصطفي محللًا للأداء،هبة حسنين مديرًا إداريًا، سارة محمد إداريًا".

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