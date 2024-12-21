عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، في بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة الرسمي أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: إنياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، كوبارسي، إنيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

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خط الوسط: كاسادو، بيدري جونزاليس، جافي.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، فيرمين لوبيز.

موعد مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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