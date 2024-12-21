وظائف وزارة العمل ديسمبر 2024.. خريطة 7 آلاف فرصة في 12 محافظة

أعلنت وزارة العمل في نشرتها نصف الشهرية عن مجموعة كبيرة من فرص العمل المتاحة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص في مختلف المحافظات.

النشرة التي تصدر بشكل دوري كل 15 يومًا تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والباحثين عن عمل في العديد من التخصصات والمجالات.

وظائف العمل ديسمبر 2024

في بيان رسمي، أكدت الوزارة، أنها تلقت طلبات من 101 شركة قطاع خاص لتوفير فرص عمل في 12 محافظة، بإجمالي 7،878 وظيفة شاغرة تغطي مختلف التخصصات والمستويات المهنية.

تخصصات وظائف العمل ديسمبر 2024

تتضمن الوظائف المطروحة مجموعة واسعة من التخصصات، ومن أبرزها:

- الوظائف الإدارية والمكتبية: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، أخصائي تمويل، أخصائي مشتريات، أمين مخازن، محاسبون.

- الوظائف الهندسية والفنية: مهندسو كهرباء بجميع التخصصات، مهندسو اتصالات، مهندسو ميكانيكا، مهندسو إنتاج وجودة، فنيون في مختلف التخصصات.

- وظائف الإشراف والصيانة: مديرو صيانة، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهرباء، مشرفو إنتاج، مشرفو مواقع، مشرفو تنجيد، مشرفو عام.

- الوظائف الخدمية والمهنية: أفراد أمن، عمال إنتاج، عمال نظافة، مقدمو طلبات، مراقبو جودة، مندوبو مبيعات، سائقي شاحنات (رخصة أولى، ثانية، ثالثة).

- مجال الفندقة والضيافة: مهن الفندقة بجميع أقسامها، شيف.

- مجالات أخرى متنوعة: بائعون، ليدي جارد – إناث.

الشروط وآليات التقديم

أوضحت الوزارة أن التقديم لهذه الوظائف متاح خلال شهر ديسمبر 2024، ويمكن للراغبين في التقديم اتباع الخطوات التالية:

- زيارة مقر الإدارة العامة للتشغيل:

- الموقع: وزارة العمل، مدينة نصر.

- التقديم عبر مديريات العمل في المحافظات:

- يمكن زيارة المديريات القريبة من مقر إقامة المتقدم.

- التقديم الإلكتروني: من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل الذي يوفر جميع تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة.

دور النشرة الدورية في توفير الوظائف

تُعد هذه النشرة من إعداد الإدارة العامة للتشغيل، تحت إشراف هبة أحمد، مدير عام التشغيل بوزارة العمل، وبتنفيذ منى شوقي، باحث أول بالإدارة.

وتهدف النشرة إلى تعزيز التواصل بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن عمل، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل في مختلف القطاعات.

للمزيد من التفاصيل والتقديم، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل أو التوجه إلى أقرب مديرية عمل.