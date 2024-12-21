التعادل الإيجابي يحسم شوط اللقاء الأول بين الإسماعيلي وبيراميدز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


تعادل الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي مع نظيره بيراميدز بهدف لكل منهما في شوط اللقاء الأول الذي جمع بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد تقدم على نظيره بيراميدز في الدقيقة 29 من عمر اللقاء عن طريق مروان حمدي.

وجاء الهدف بعد تمريرة عرضية من إيريك تراوري أخطأ في تشتيتها دفاعات بيراميدز لتصل إلى مروان حمدي الذي سجلها بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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وأدرك فريق بيراميدز التعادل في المباراة مع نهاية شوط اللقاء الأول عن طريق مدافعه أسامة جلال في أولى مباراياته رفقة السماوي هذا الموسم بالدوري العام.

وجاء الهدف عن طريق جلال بعد عرضية أرضية من محمد الشيبي ظهير بيراميدز أربكت دفاعات الإسماعيلي ومكنت جلال من تسجيل هدف التعديل لصالح فريقه.

وتقام المباراة حاليًا بين الفريقين بأرضية ملعب ستاد الإسماعيلية بمدينة الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المحلي.

ويطمح كلا الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة من أجل مواصلة المنافسة في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

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