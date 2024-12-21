"صحة الدقهلية": انتهاء فعاليات تدريب الفرق الإشرافية بالإدارات على معايير الاعتماد "جهار "

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل الوزارة، انتهاء فعاليات الدورة التدريبية للفرق الإشرافية بالإدارات الصحية والوحدات على معايير الاعتماد "جهاز".

وأضاف وكيل الوزارة أن الدورة استمرت لمدة 3 أيام، بالتنسيق بين إداريتي الجودة والرعاية الأساسية، تمهيدًا لتأهيل منشآت الرعاية الصحية للحصول على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة.

تضمن التدريب شرح معايير الاعتماد المبدئي وآلية التقدم للحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى متطلبات السلامة المهنية ومعايير المعامل والخدمات التشخيصية.

وفي ختام التدريب، أكد الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة نجلاء فوزي، مدير إدارة الجودة، على المشاركين ضرورة البدء في تطبيق المعايير داخل منشآت الرعاية الصحية بالمحافظة.