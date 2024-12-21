إيهاب توفيق يطرح أحدث أغانيه "سيبك مين قال"

طرح الفنان إيهاب توفيق أغنيته الجديدة "سيبك مين قال" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

تفاصيل أغنية سيبك مين قال

الأغنية من كلمات محمود صلاح، ألحان عصام كاريكا، وتوزيع باسم منير. تتميز الأغنية بنمط موسيقي عصري يعكس أسلوب إيهاب توفيق الفريد في تقديم الأغاني، ومن المتوقع أن تحظى بتفاعل واسع من جمهور الفنان، خصوصًا بعد النجاح الذي حققته أعماله الأخيرة.

كشف الفنان إيهاب توفيق عن تفاصيل ألبومه الديني الذي قدمه في السنوات الماضية، والذي كان يهدف من خلاله إلى تغطية مختلف المناسبات الدينية على مدار العام. وفي حديثه ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، أوضح توفيق أن الألبوم يتضمن مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد، بما في ذلك أغنية عن الصلاة التي تم اقتطاع جزء منها ليُذاع قبل الأذان.

كما أشار الفنان إيهاب توفيق إلى أن من ضمن الأفكار التي خطرت في باله أثناء عمله على ألبومه الديني، كانت فكرة تسجيل الأذان بصوته، ليكون بمثابة حسنة تُضاف إلى ميزان أعماله، وأضاف خلال حديثه في برنامج "معكم منى الشاذلي" أن هذا المشروع كان جزءًا من سعيه للتركيز على الأعمال الدينية التي تشعره بالسلام الداخلي وتزيد من ارتباطه بالجانب الروحي.

في سياق آخر تم تكريم الفنان إيهاب توفيق أمس الجمعة بمهرجان الأفضل 2024 في وسط تفاعل جماهيري كبير من محبين وعشاق الفنان الكبير إيهاب توفيق.