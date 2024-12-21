مصرع شاب سقط من بئر أسانسير في شبرا الخيمة

شهدت منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مصرع شاب إثر سقوطه من بئر أسانسير. تم إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ونُقلت الجثة إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة بمصرع شاب سقط من بئر أسانسير.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف على الفور إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين سقوط الشاب في بئر الأسانسير مما أسفر عن وفاته.

وكشفت التحريات أن الشاب كان ينقل "عزاله" داخل شقة سكنية في العقار الذي شهد الواقعة منذ أسبوع استعدادًا للزواج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.