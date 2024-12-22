مايا الشربيني تعلق على تريند “تدليك الزوج لرجل زوجته”: أرحموا البيوت من التفكك وعيشوا الواقع

الفجر الفني
بوابة الفجر

أثارت الإعلامية مايا الشربيني الجدل بتصريحاتها الأخيرة حول تريند “الرجل يدلك رجل زوجته”، مؤكدة أن هذه الظواهر تسبب أضرارًا نفسية واجتماعية للأسرة المصرية.

 

وخلال حلقة برنامجها “ساعة زمن”، المذاع على قناة “تن”، قالت مايا: “ارحموا بيوتنا من الخراب، ومن التفكك، وعيشوا معانا على أرض الواقع. مش كل حد يطلع يقول حاجة نمشي وراه. شوية حد يقولك اطلقي من زوجك، وبعدها يطلع حد يقول فرعون صغير وكبير، ودلوقتي أن الراجل يدلك رجل مراته.. مش معقول كل الكلام ده.”

 

وأشارت مايا إلى أن مثل هذه الظواهر تخالف الدين والقيم المجتمعية، قائلة: “كل الحاجات دي ضد الدين، وضد مبادئ مجتمعنا.”

 

تصريحات مايا جاءت في إطار مناقشة البرنامج للتريندات التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسر والعلاقات الزوجية، داعية الجمهور إلى التركيز على الواقع والابتعاد عن المظاهر غير الواقعية التي تروج لها وسائل التواصل الاجتماعي.

 

يُذكر أن برنامج “ساعة زمن” يناقش القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل بهدف تسليط الضوء على تأثيرها على الأسرة والمجتمع.

ارض الواقع التواصل الاجتماعي القضايا الاجتماعية العلاقات الزوجية وسائل التواصل الاجتماعي حلقة برنامج القيم المجتمعية

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