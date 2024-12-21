انطلاق فعاليات النادي الثقافي وندوة عن الإلحاد والتطرف في الدقهلية

أعلنت مديرية شباب الدقهلية عن انطلاق فعاليات النادي الثقافي بإدارة شباب دكرنس، اليوم السبت، بمقر مركز شباب ميت رومى، حيث تم تنظيم ندوة عن الإلحاد والتطرف، ألقاها الدكتور سعد أبو العنين. تناولت الندوة عدة محاور، منها تعريف الإلحاد والتطرف والفرق بينهما وبين الكفر والشرك، بالإضافة إلى الأسباب المؤدية إلى هذه الظواهر وطرق التصدي لها، ودور الأسرة والمؤسسات الدينية في حماية الشباب من الأفكار المتطرفة.

وأوضح الدكتور سعد أن الندوة قدمت للشباب مفهوم الإلحاد الذي لم يعد قاصرًا على الفكرة العدمية التي أساسها إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى، واعتبار الصدفة هي مصدر الخلق، والمادة أزلية وأبدية. بل امتد إلى المعنى الواسع الذي يشمل الطعن في مبادئ الدين وتشريعاته ونقض ضروراته ومقاصده.

كما وجه الدعوة لجميع المؤسسات للتكاتف والتعاون للتصدي لظاهرة الإلحاد وشبهاته، مشددًا على أهمية أن يتولى نخبة من المتخصصين والدارسين في العلوم الدينية تقديم محتوى يناهض الإلحاد على المنصات الإلكترونية بجميع اللغات، وصولًا إلى الباحثين في الشرق والغرب، مع توعية الشباب بالحقائق ومقاومة الفكر المتطرف. كما تم تنظيم ندوة عن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ألقاها السعيد مصباح.

حضر الفعاليات مجدي عبد السلام، مدير عام إدارة شباب دكرنس، ومحمد حسين، رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت رومى، وناجي غباشي، المدير التنفيذي بالمركز، وعدد من ممثلي مراكز الشباب (ميت ضافر، ديمشلت، جزيرة القباب، ميت رومي، منية مجاهد، كفر الباز، عزب أشمون، المرساه والخشاشنة، أبو سليمان)، مع تقديم الشكر لمراكز الشباب على حسن الاستقبال.

يأتي تنفيذ هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان، مدير الإدارة العامة للشباب، بالإضافة إلى إشراف بسمة ريحان، منسق النادي الثقافي بالمديرية، وولاء مهني، رئيس قسم الشباب بإدارة شباب دكرنس.

جانب من الندوة

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