مصطفي محمد يسجل ويقود نانت للإطاحة بـ درانسي من كأس فرنسا

الفجر الرياضي
مصطفى محمد
مصطفى محمد

حجز نانت مقعدا في دور الـ 32 ببطولة كأس فرنسا لكرة القدم بعد أن أطاح اليوم بنظيره فريق درانسي.

نتيجة مواجهة نانت ودرانسي في كأس فرنسا

وانتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين درانسي ونانت والذي يشارك ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفي محمد، بفوز الكناري برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب باريس، ضمن منافسات دور الـ 64، من مسابقة كأس فرنسا.

افتتح نانت التسجيل عن طريق مهاجمه الشاب ماتيس أبلين في الدقيقة 21، من صناعة زميله بيدرو تشيرفيلا.

ثم عاد مجددًا ماتيس أبلين، ليحزر ثاني أهداف الكناري في اللقاء في الدقيقة 33، من تمريرة دوجلاس أوجوستو.

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وفي الشوط الثاني، أحرز المدافع الفرنسي ناثان زيزي ثالث أهداف نانت، من بينيه رائعه من زميله بيدرو تشرفيلا.

وحل المصري مصطفي محمد مهاجم نانت كبديل في الدقيقة 71، ليسجل الهدف الرابع لصالح الكناري في الدقيقة 82، من صناعة كليفن أميان.

موعد مواجهة نانت القادمة

ويحل نانت ضيفا على نظيره فريق ليل، يوم السبت الموافق 4 يناير 2025، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من بطولة الليج آن.

مصطفي محمد نانت درانسي كأس فرنسا

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