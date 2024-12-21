دون وقوع وفيات..حريق هائل بمخزن نادي المعلمين في سيدي جابر بالإسكندرية

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صور من الحادث
صور من الحادث

 

اندلع حريق هائل، اليوم، في أحد المخازن التابعة لنادي المعلمين بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية، حيث كانت المخازن تحتوي على مواد ورقية وبلاستيكية. وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق يعود إلى شرز محترق وماس كهربائي.

وفور تلقي الأجهزة الأمنية البلاغ، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي دون تسجيل أي وفيات. وأسفر الحادث عن إصابة حالتين باختناق، هما محمد طارق "18 عامًا" الذي تم نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، وعلاء عادل "25 عامًا" الذي تلقى الإسعافات الأولية بموقع الحادث.

وفي تصريح خاص لـ "الفجر"، أكد سمير النيلي، مدير عام نادي المعلمين، أن الحريق كان بسيطًا وتمت السيطرة عليه في الحال من قبل العاملين بالمخزن، ولم يكن حادثًا كبيرًا على الإطلاق. وأضاف أنه تم إبلاغ الشرطة والجهات المعنية كإجراء احترازي، معربًا عن حرصه على اتباع اللوائح والقوانين لتفادي مثل هذه الحرائق.

وأوضح النيلي أن وجود مواد قابلة للاشتعال، خاصة الورق، هو ما تسبب في كثافة الدخان أثناء الحريق. وقدم شكره للصحفيين لحرصهم على نقل الحقيقة من موقع الحادث بدقة ومهنية.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب الكاملة وراء الحريق وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

 

دون وقوع وفيات

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