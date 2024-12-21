نابولي ينتصر على جنوى ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا

الفجر الرياضي
نابولي
نابولي

نجح نابولي في الفوز على جنوى بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

نابولي ينتصر على جنوى ويتصدر ترتيب الدوري 

وبهذه النتيجة، يحتل نابولي المركز الثاني برصيد 38 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يظل جنوى المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب نابولي على مجريات اللعب حتى نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق أنجويسا الذي أطلق تسديدة صاروخية برأسه لتستقر الكرة في مرمى جنوى.

وفي الدقيقة 23، تمكن أمير رحماني من تسجيل الهدف الثاني لنابولي عندما تصدى لركلة حرة مباشرة برأسه ليسدد الكرة في الجانب الأيسر لمرمى جنوى.

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تشكيل نابولي لمواجهة جنوى في الدوري الإيطالي

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حاول لاعبو جنوى تسجيل هدف قبل نهاية الشوط ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين نظيفين. 

وفي الشوط الثاني، نجح لاعبو جنوى في تسجيل الهدف الوحيد لهم في الدقيقة 51 عن طريق أندريا بينامونتي الذي أطلق تسديدة قاتلة من داخل منطقة الجزاء في مرمى نابولي ويعلن عن الهدف الوحيد لجنوى.

جاء باقي أحداث الشوط الثاني متواضعا ومتعادلا من كلا الجانبين لينتهي اللقاء بفوز نابولي على جنوى بهدفين مقابل هدف.

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