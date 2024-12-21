7 يناير.. خالد سليم يبدأ حفلات الشتاء بنيويورك

ضمن حفلات الموسم الشتوي، يستعد الفنان خالد سليم، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن خالد سليم، عن تفاصيل الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «حفل موسيقي خاص جدًا في نيويورك، لأول مرة، ليلة لا تُنسى، أنا متحمس جدًا لمقابلتك، لا أستطيع الانتظار لقضاء أمسية لا تُنسى معًا، مليئة بالموسيقى والحب، أتطلع إلى مشاركة هذه الليلة غير العادية معكم جميعًا».

آخر أعمال خالد سليم

وكانت آخر أعمال الفنان خالد سليم، أغنية «واحشاني»، التي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على «يوتيوب»، ومختلف المنصات الموسيقية، حيث كانت الأغنية من كلمات إبراهيم شحته وألحان أحمد يوسف وتوزيع وميكس وماستر محمود عزت وإخراج سيف مدبولي.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: “واحشاني، ده أنا حرفيًا بعدك لسه واقف في مكاني، واحشاني، كسرِة نفسي وقلة حيلتي بقت تعباني، ده أنا عايش كده بالضّالين، واحشاني مش بلعب على وتر الضّعف وغرضي تحنّي، واحشاني، بس أنا مش قادر أستوعب بعدك عني، ده أنا ضايع وتملّي حزين”.