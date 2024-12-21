أغنية لدعم لبنان تفتتح ختام مهرجان القاهرة للفيلم القصير

أغنية لدعم لبنان تفتتح ختام مهرجان القاهرة للفيلم القصير

الفجر الفني
سمية وجدي
سمية وجدي

 

 

أحيت المطربة سمية وجدي حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بأداء مؤثر لأغنية “لبيروت”، تعبيرًا عن التضامن مع الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.


وشهد الحفل تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، تأكيدًا على دور الفن في دعم القضايا الإنسانية والأشقاء العرب وسط الأزمات التي تعصف بالمنطقة.

سمية وجدي

كما عبر تامر بجاتو المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، عن امتنانه لجميع القائمين على المهرجان، مشيدًا بالتنظيم المميز للدورة السادسة وبمستوى الأفلام المشاركة.


ويُقام الليلة حفل ختام الدورة السادسة، حيث يتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز على الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان.

 

نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

 



مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هو حدث سينمائي سنوي يحتفي بالإبداعات السينمائية في مجال الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية، وثائقية، أو تجريبية، ويهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وإتاحة منصة عالمية لعرض أعمالهم، مع تعزيز الحوار الفني والثقافي بين صناع السينما والجمهور.

 

يُقام المهرجان في العاصمة المصرية، ويتضمن مسابقات للأفلام القصيرة المحلية والدولية، إضافةً إلى عروض عالمية أولى لأعمال متميزة، كما يشمل المهرجان ندوات وورش عمل تجمع بين المخرجين، النقاد، والجمهور لمناقشة القضايا الفنية وأحدث توجهات السينما القصيرة.

 

كما يتميز المهرجان بتكريمه لشخصيات بارزة في صناعة السينما عن إنجازاتهم وإسهاماتهم الفنية، مما يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.

أغاني سمية وجدى سمية وجدي حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير إطلالات النحوم في مهرجان القاهرة للفيلم القصير أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة

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