الشرع يجتمع بالفصائل العسكرية

أعلنت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ناقش يوم السبت في لقاء مع الفصائل العسكرية شكل المؤسسة العسكرية في البلاد.

ونشرت الإدارة، في قناتها على "تلغرام" صورا من الاجتماع، مشيرة إلى أن "لقاءً جمع القائد أحمد الشرع مع الفصائل العسكرية، نوقش فيه شكل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة".

ويوم أمس الجمعة أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن الحكومة المؤقتة تعمل على عقد اجتماع موسع في دمشق لإطلاق حوار وطني شامل خلال الأيام المقبلة.

وأكدت المصادر أن الاجتماع سيحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته، كما ستتم دعوة ممثلي التجمعات السياسية والمجتمع المدني والكفاءات العلمية ومستقلين.

وبينت أن ممثلين عن الفصائل العسكرية للثورة سيشاركون في الاجتماع، موضحة أن الاجتماع سيضع أسس النقاش بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة.

وأكدت مصادر الصحيفة أن الحكومة السورية أكملت تحضيراتها للاجتماع وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة.