انتهي منذ قليل مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، وحرصت الفنانة حورية فرغلي والفنانة بشري، محمد صلاح ادم.

أغنية داعمة للشعب اللبناني في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

قدمت المطربة سمية وجدي أغنية "لبيروت" ضمن فعاليات ختام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، دعمًا للشعب اللبناني جراء ما يتعرض له من قبل العدوان الإسرائيلي المجرم، وتفاعل الجمهور والحضور لحفل الختام مع الأغنية، تقديرًا لدور الفن في دعم الأشقاء العرب وما تمر به المنطقة من مجازر إنسانية.

واختتمت حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بفيلم "يوم عابر" للمخرجة رشا شاهين، وتفاعل الجمهور والحضور لحفل الختام.

فعاليات الدورة السادسه من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

واستمرت فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير حتى يوم 21 ديسمبر، يتخللها عدد من الأفلام القصيرة العالمية كعرض أول، بالإضافة إلى الماستر كلاس خمس مسابقات فى مجالات فنية مختلفة.

عروض أفلام الدورة السادسه من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

وتستمر عروض الأفلام ستكون علي مدار أربعة أيام من فعاليات المهرجان، بداية من يوم 17 ديسمبر وحتى 20 من نفس الشهر، والتي تضم عددا من الأفلام الدولية مثل مصر وفلسطين ولبنان والمغرب وسوريا والبحرين والصين وفرنسا وغيرها، وستعرض داخل سينما الهناجر، منوها عن أن جميع أفلام المهرجان مجانية، والدخول بأسبقية التواجد.

أفلام الدورة السادسه في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

وتشهد الدورة السادسة من المهرجان مشاركة عدد من الأفلام المميزة، حيث يعرض فيلم "برتقالة من يافا" للمخرج الفلسطيني محمد المغني ضمن المسابقة الدولي، والفيلم حاصل على جوائز عديدة ومن ضمنها الجائزة الكبرى افضل فيلم دولي فى مهرجان "كليرمون فيران" في فرنسا، الفيلم المصري "دم فاسد" للمخرج طارق الشربيني، كما يعرض الفيلم المصري "أروح لفين" للمخرج عز الدين الفقى بعرضه العالمي الأول ضمن المسابقة المصرية،، ويعرض الفيلم اللبناني "Far From It" للمخرج Mario Ghabali ضمن المسابقة الدولية، كما يعرض الفيلم المصري "كعب عالى" للمخرج مهند الكاشف بالمسابقة الدولية.