إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مركز الفيوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة حول وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي، بدائرة المركز، ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. وتبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة وانقلابها، وإصابة خمسة أشخاص. تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.