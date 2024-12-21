وزير الإسكان يختتم جولته بمدينتي أكتوبر والشيخ زايد

الاقتصاد
بوابة الفجر

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة ميدانية استمرت نحو 9 ساعات شملت عددًا من المدن الجديدة. تضمنت الجولة متابعة أعمال الطرق والمحاور الرابطة بين مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالإضافة إلى تفقد مشروع “صن كابيتال” بمدينة حدائق أكتوبر، بمرافقة مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من قيادات أجهزة المدن.


 

وخلال الجولة، وجه الوزير بمراجعة أعمال الزراعة والصيانة على جانبي الطرق وفي الجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى التأكد من توافق ارتفاعات المباني مع الاشتراطات على طريق وصلة دهشور، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

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