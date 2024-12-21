عزيز الشافعي: “أنا من غيرك كانت نهاية سعيدة لعام 2024"

الفجر الفني
بوابة الفجر

عبر الملحن عزيز الشافعي عن سعادته بتعاونه مع المطرب بهاء سلطان، من خلال أغنية “أنا من غيرك”، من فيلم “الهوى سلطان”، والتي لاقت نجاحًا كبيًرا وحققت مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث تخطت 16 مليون منذ طرحها من شهر واحد فقط.

 

وقال عزيز الشافعي: “أنا من غيرك كانت نهاية سعيدة لعام 2024، ولكن هذا العام كان ملئ بالنجاحات الكثيرة بالنسبي لي مثل أغاني التي لحنتها وهي بتمنى أنساك واللي يقابل حبيبي وعسل حياتي فهذه الأغاني كانت عودة قوية لشيرين عبدالوهاب”.

 

وتابع: “فهي قامة كبيرة في الفن المصري والعربي ولن تتكرر ولن يكون في أحد مثلها فيجب أن نحافظ عليها وأن نقف بجانبها وعلى المستوى الإنساني هي أطيب واحدة شوفتها في حياتي”.

 

وأردف: "اتمنى أن اواصل التلحين للهضبة عمرو دياب فهو أهم صوت في العالم العربي، فهو أقرب الأصوات لقلبي، كما اتمنى مواصلة مسيرتي لتلحين أغاني محمد حماقي".

 

تفاصيل أغنية أنا من غيرك

 

والأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر نادر حمدي، وإنتاج شركة كرافت ميديا لـ حمدي بدر.

 

كلمات أغنية أنا من غيرك
 

أنا من غيرك بتوه توهان
أنا من غيرك مليش عنوان
أنا من غيرك بتوه توهان
أنا من غيرك مليش عنوان
يا ترى إنت زيي كمان؟
زيي كمان مشتاق لزمان
قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليّ
في العربية واقفين والدنيا معدية
نرغي شوية نضحك نسمع كم أغنية
نضحك نسمع كم أغنية
يا ليل يا ليلي يا يا عين
يا ليل نسمع كم أغنية
لما أقول لك تبعد إياك تسمع مني
قرب أكثر إمسك فيّ بكلمة احضني
ازاي تمشي ده إنت لوحدك بس فاهمني
أنا مستني أهو تكلمني.

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها
أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها
أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها
أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها

أنا من غيرك بتوه توهان
أنا من غيرك مليش عنوان
أنا من غيرك بتوه توهان
أنا من غيرك مليش عنوان
يا ترى إنت زيي كمان؟
زيي كمان مشتاق لزمان

أنا من غيرك يا ليلي
بتوه توهان

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