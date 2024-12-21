موقف أشرف داري من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

الفجر الرياضي
أشرف داري
أشرف داري

يترقب عشاق النادي الأهلي قرار المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، بشأن الدفع بأشرف داري في التشكيلة الأساسية أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تجهيزات أشرف داري لتعويض غياب ياسر إبراهيم

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن كولر ركز خلال الأيام الماضية على تجهيز المدافع أشرف داري للظهور أساسيًا في المباراة، خاصة بعد إصابة ياسر إبراهيم في مواجهة باتشوكا خلال كأس العالم للأندية. وقد حرص الجهاز الفني على تعزيز جاهزية داري من خلال التدريبات التكتيكية والمناورات الدفاعية التي أُقيمت استعدادًا لهذه المواجهة المهمة.

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قرار نهائي عقب المران الأخير

يعقد كولر قراره النهائي بشأن شريك رامي ربيعة في قلب الدفاع بين أشرف داري وياسر إبراهيم، عقب المران الختامي الذي يُجرى حاليًا على استاد القاهرة الدولي. يأتي ذلك في ظل رغبة المدير الفني في اختيار التشكيلة الأكثر جاهزية للتعامل مع هجوم شباب بلوزداد، الذي يتميز بالسرعة والقدرة على استغلال المساحات.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

من المقرر أن تقام المباراة غدًا الأحد، الموافق 22 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي. وتُعد المباراة محطة هامة للنادي الأهلي في سعيه لتعزيز موقعه في ترتيب المجموعة وتحقيق النقاط الثلاث.

سيتم نقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ستُذاع المواجهة تحديدًا على قناة beIN Sports 6 HD، مع تغطية استثنائية وتحليل شامل قبل وبعد المباراة.

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