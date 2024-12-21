ساموزين يوجه رسالة لـ عمرو دياب

وجه الفنان سامو زين، رسالة حب وتقدير للفنان عمرو دياب، مؤكدًا أنه الفنان الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي، ويستحق دائمًا الحصول على الجوائز والتكريمات.

وكتب سامو زين عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: “نكون صريحين ومتفقين مفيش جوائز تتقدم أو حتي تتعمل غير للهضبه عمرو دياب هوا اللي شايلنا كلنا بقاله 40 سنة علشان نعرف نكون وجهه للعالم”.

آخر أعمال الفنان سامو زين

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان سامو زين مؤخرًا ثالث أغنيات ألبوم "الحب" الذي تحمل اسم "القبول نعمه" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.



وأغنية "القبول نعمه" هي من كلمات الشاعر أحمد جابر وألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.