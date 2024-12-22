ختام مهرجان القاهرة للفيلم القصيرة والإعلان عن نتائج الجوائز

الفجر الفني
مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

اختتمت اليوم فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة،  والذي اقيم بدار الأوبرا المصرية في الفترة من ١٦ ديسمبر إلى ٢١ ديسمبر.

وبدأ حفل الختام بالسلام الوطني، ثم كلمة رئيس المهرجان وحيد صبحي، والذي أكد علي دعم وزارة الثقافة للمهرجان، كما شكر نقابة المهن السينمائية ومؤسسة بيت الفيلم والمنظمين علي مجهوداتهم.

وأضاف صبحي أن هناك تحديات جديدة واجهها المهرجان، ولكن بإرادة القائمين عليه تم تجاوزها، وأن الدورة السابعة ستكون أكبر وأكثر في المشاركة.

واكد مدير مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير احمد النبوي، أن هذه الدورة بكل نجحاتها هي نتاج سنة كاملة من الجهد المبذول.

وتابع النبوي، أن إدارة المهرجان كانت في غاية السعادة من التنوع الكبير في الأفلام التي تم عرضها خلال الدورة السادسة. 

وخلال كلمة المدير التنفيذي للمهرجان تامر بجاتو، فاكد أن هذا المهرجان تم بنائه علي مساعد الشباب، الذي كان يعمل بكل حب حتي إخراجه بهذا الشكل الذي يليق باسمه.

اما عن نتائج المسابقات الخمس لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير من خلال لجان التحكيم، فتم إعلانها كالتالي:

اولا: مسابقة الطلبة والشباب وتحمل اسم رائد السينما المصرية محمد بيومي

- تنويه خاص لفيلم لحظه إخراج جومانا خاطر 
- تنويه خاص فيلم فقدان إخراج رامي الكساب 
- جائزة البرج الفضي للفيلم اللبناني far from it للمخرج ماريو جبالي
- جائزة البرج الذهبي للفيلم كان نفسي للمخرج أسامة القزاز، وتم منح جائزة مالية ٢٥ ألف جنيه.

ثانيا: مسابقة أفضل مخرجة بأسم الرائدة المصرية عزيزة أمير 
تنويه خاص لفيلم أمانة البحر للمخرجة هند سهيل
تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم عقبالك يا قلبي للمخرجة شرين دياب

جائزة البرج الفضي لفيلم احمر للمخرجة جميلة ويفي
جائزة البرج الذهبي لفيلم ان غاب القط للمخرجة مريان حنا

ثالثا: مسابقة الفيلم التسجيلي 
تنويه خاص لفيلم حر للمخرج يوسف شرشر 
تنويه خاص لفيلم بداية الطريق للمخرج يوحنا اشرف

تنويه خاص لفيلم راعي البقر  الاخير للمخرجة بسمة شرين
جائزة البرج الفضي لفيلم قولتلك للمخرجة ملك الصياد  
جائزة البرج الذهبي لفيلم قلوب صغيرة للمخرجة مروة الشرقاوي

رابعا: مسابقة الفيلم المصري

تنويه خاص لفيلم لم ابكي غدا للمخرج محمد محمود
تنويه خاص لفيلم خبرني عن اللي صار للمخرج عمر وليد
جائزة البرج الفضي بيني وبينك للمخرج عمرو السيوفي
جائزة البرج الذهبي لفيلم أمانة يا بحر للمخرجة هند سهيل

خامسا: مسابقة الفيلم الدولي 
تنويه خاص لفيلم الفيلم الهولندي scrap
تنويه خاص لفيلم نهار عابر للمخرجة رشا شاهين

جائزة البرج الفضي حتي يولد until he''s born
من الصين 
جائزة البرج الذهبي الفلسطيني برتقاله من يافا للمخرج محمد المغني

كما تم عرض فيلم الختام " نهار عابر" للمخرجة رشا شاهين، والجدير بالذكر ان مخرج المهرجان محمد مبروك

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