بالصور.. كواليس مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب رمضان 2025

يشارك الفنان محمد رجب في موسم رمضان ٢٠٢٥ بمسلسل جديد بعنوان الحلانجي، وذلك بعد غيابه عن بطولة دراما رمضان لمدة ٥ سنوات.

شخصية محمد رجب في الحلانجي

ويظهر محمد رجب خلال أحداث مسلس الحلانجي بشخصية نصاب، ويعد المسلسل من نوعية الاعمال الاجتماعية الكوميدي.

أبطال مسلسل الحلانجي

ويضم مسلسل الحلانجي بطولة كلا من: محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، دانا حلبي، عمرو رجب، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، وإبراهيم السمان، والعمل من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

ومسلسل الحلانجي مكون من 30 حلقة، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، ويعود من خلاله رجب إلى منافسات رمضان، بعد أن اكتفى في السنوات الماضية بالظهور ضيف شرف في عدد من الأعمال المهمة منها الحشاشين والاختيار.

أحدث أعمال محمد رجب

ومن ناحية أخرى، يرتبط محمد رجب في الفترة الحالية بأكثر من فيلم جاري التحضير له، ومن المقرر الكشف تفاصيل هذه الأعمال فور الانتهاء من ترشيحات النجوم المشاركين بها، وتحديد موعد بدء التصوير، ومنها فيلم بعنوان كوكتيل، المقرر بدء تصويره عقب الانتهاء من الحلانجي.

اخر اعمال محمد رجب

وكان اخر اعمال محمد رجب هو ظهوره في موسم دراما رمضان الماضي 2024 كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، وجسد شخصية أمير قلعة ألموت، والذي طرده حسن الصباح زعيم طائفة الحشاشين، تدور أحداثه في إطار تاريخي أكشن تشويقي، حول سيرة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين الإرهابية، والتي شكلت خطرًا على العالم في القرن الـ11 وعاشت في إيران، واشتهرت بتنفيذ العمليات الإرهابية وقتل كل من يعارض دعوتها الشيعية.

ابطال مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي، ويشهد ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم محمد رجب وأمينة خليل وشيري عادل وحسن مالك، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.