محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يزوران المطرانية

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري في زيارة لمطرانية بني سويف، حيث كان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال، أسقف مطرانية بني سويف وتوابعها، على رأس جمع كبير من الكهنة والآباء والقساوسة.

حضر الزيارة الدكتور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، النائب علي بدر عضو مجلس النواب، النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، عبدالرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، محمد الشهاوي المدير التنفيذي لمؤسسة "مساجد"، عمرو مصطفى رئيس قطاع التطوير المؤسسي بالمؤسسة، الداعية الشيخ جابر البغدادي، ومحمد علي خلاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة ومسجد السيدة حورية، بالإضافة إلى عدد من علماء الأزهر الشريف وقيادات الأوقاف.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ بني سويف عن ترحيبه بوزير الأوقاف في أول زيارة رسمية لبني سويف بعد انضمامه للتشكيل الوزاري الجديد. وأكد المحافظ على اعتزازه بزيارة الوزير للمطرانية، مشيرًا إلى أنها تعكس أسمى معاني الترابط والأخوة بين نسيج الأمة المصرية، التي تعد نموذجًا للوحدة الوطنية وحائط صد أمام أي محاولات لزعزعة أمن واستقرار الوطن.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن سعادته بهذه الزيارة، مقدمًا شكره لنيافة الأنبا غبريال على حفاوة الاستقبال، كما قدم التهنئة لشعب الكنيسة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، حيث أشاد الوزير بالروح الطيبة التي لمسها أثناء زيارته لمسجد السيدة حورية، حيث شهد رجال الدين المسيحي انطلاق أعمال تطوير المسجد، في مشهد يعكس قوة ومتانة العلاقة بين أبناء الشعب المصري.